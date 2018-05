Se cauta un nou sef la DIICOT. Daniel Horodniceanu va reveni la Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni este ultima zi in care pot fi depuse cererile pentru inscrierea in cadrul procedurii de selectie pentru functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Rezultatul probei de selectie va fi anuntat pe 14 mai pe site-ul Ministerului Justitiei, avand in vedere ca mandatul actualului procuror-sef expira in data de 19 mai, informeaza News.ro. Anuntul privind concursul de selectie pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DIICOT a fost publicat in data de 14 aprilie, mentionandu-se atunci ca termenul-limita pentru depunerea dosarelor este data de 7 mai 2018. Dosarele pot fi depuse la sediul Ministerului Justitiei din Strada Apolodor nr. 17. Documentele ce ...