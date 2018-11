Se cere demisia lui Eugen Tedorovici! Cițu iese la atac: 'Rating-ul agenției Fitch confirma dezastrul bugetar și prabușirea economiei'

Senatorul liberal Florin Cîțu susține, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că anunțul agenției de evaluare Fitch Ratings de vineri arată prăbușirea economiei, iar ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, ar trebui să demisioneze.

„Rating-ul agenției Fitch confirmă dezastrul bugetar și prăbușirea economiei!”, scrie, sâmbătă, senatorul PNL Florin Cîțu, pe pagina sa de Facebook. În această postare, senatorul a făcut o paralelă între comunicatul de presă transmis de Fitch vineri seara și comunicatul de presă transmis de Ministerul Finanțelor Publice (MFP) sâmbătă pe această temă.

„Ce nu spune așa zisul ministru al finanțelor publice: - ATENȚIE !!! Fitch estimează (și confirmă estimarea mea) un deficit bugetar de 3,4% din PIB în 2018. Eugen Teodorovici trebuie să DEMISIONEZE! «Fitch does not believe this can be sustained, and expects România's budget deficit to widen towards 3.4% of GDP în 2018 and 3.6% în 2019. This contrasts with the government's budget deficit target of 2.96% of GDP for 2018…»”, comentează Cîțu.

Mai exact, în fragmentul citat mai sus, consultanții agenției scriu că: „Fitch nu crede că acest lucru poate continua și se așteaptă ca deficitul bugetar al României să crească la 3,4% din PIB în 2018 și la 3,6% în 2019. Acest lucru contrastează cu obiectivul de deficit bugetar al Guvernului de 2,96% din PIB pentru 2018”.

Senatorul liberal mai susține că Fitch estimează (și confirmă estimarea sa) privind creșterea deficitului structural. „România intră astfel în procedura de deficit excesiv! «Fiscal loosening with an increasing positive output gap will lead to further deterioration în România's structural fiscal deficit în 2018»”, completează Cîțu. În fraza citată de liberal, agenția Fitch menționează că: „Relaxarea fiscală cu un output gap în creștere pozitivă va determina deteriorarea în continuare a deficitului fiscal structural al României în 2018”.

Senatorul liberal mai susține că ministrul finanțelor nu spune, în comunicatul de presă de sâmbătă, că agenția confirmă încetinirea ritmului de creștere economică a României în acest an.

„ATENȚIE!!! Fitch confirmă prăbușirea creșterii economice (confirmă estimarea mea). Pentru 2018 estimează 3.8%. Bugetul a fost construit pe o creștere economică aproape de 6%. «As a result, the agency has left its real GDP forecasts unchanged, projecting growth of 3.8% în 2018 and 3.3% în 2019»”, menționează Cîțu.

Mai exact, consultanții Fitch precizează, în fraza citată anterior, că: „În consecință, agenția și-a păstrat neschimbate prognozele privind PIB-ul real, estimând o creștere de 3,8% în 2018 și de 3,3% în 2019”.

Liberalul a mai comentat că ministrul Finanțelor nu spune că: - ratingul României este același din 2012. „Economia nu s-a îmbunătățit în acești ani în viziunea Fitch.”; - ratingul României este cel mai slab în categoria „Lower medium grade” și imediat deasupra „Non-investment speculative grade”. „Adică timp de 6 ani România nu a reușit să se îndepărteze de zona speculativă și riscantă pentru investitori.”; - În ianuarie 2008, România avea același rating că acum. În câteva luni România a fost lovită de o criză economică; - Țări cu același rating ca România: Indonezia, Maroc, Turcia.

„Acestea sunt lucruri pe care Dragnea și gașcă lui nu le vor spune despre anunțul Fitch de astăzi”, subliniază Cîțu.

În aceste condiții, senatorul PNL îi cer public „așa zisului ministru al finanțelor publice”: „1. să pună pe site-ul MFP întreg comunicatul agenției de rating, 2. să prezinte istoricul rating-ului cu această agenție, 3. să arate care este legătură între rating și probabilitatea de a avea o criză în următoarele luni. Dacă nu poate să calculeze probabilitatea o să-l ajut eu. #2020RomaniaFaraPSDsiALDE #FaraCompromisuri”, concluzionează Florin Cîțu.