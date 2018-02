Se cere demiterea Monicai Macovei din Parlamentul European printr-o petitie

Monica Macovei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se cere demiterea Monicai Macovei din Parlamentul European. O petitie care a strans mii de semnaturi cere scoaterea europarlamentarului roman din randul politicienilor care reprezinta Romania in Europa. Macovei este acuzata de tradare fata de propria tara si de actiuni indreptate impotriva cetatenilor romani carora nu le reprezinta interesele in Parlamentul European. Initiatorii petitiei spun ca Monica Macovei ar trebui sa plece fiindca nu ii reprezinta pe romani, ci ar reprezenta interesele lui Soros. Singura concluzie care se poate trage din atitudinea pe care o are Macovei este ca nu reprezinta interesele romanilor. Monica a avut un discurs foarte criticat in Parlamentul Europe ...