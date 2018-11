Se dau bani de la stat: cate 5.000 de lei de persoana! Banii intra pe card de 1 decembrie: vezi daca esti pe lista

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul intentioneaza adoptarea unui proiect de lege care prevede acordarea de bani de la stat, sub forma de premiu, pentru anumite categorii de persoane. Astfel, potrivit proiectului, in anul centenarului veteranii, invalizii de razboi dar si vaduvele de razboi vor primi cate 5.000 de lei. Banii vor fi acordati in data de 1 decembrie a acestui an. Pe langa acest premiu, categoriile de mai sus vor primi o serie de sporuri la pensie astfel: a) Invalizii de razboi: – 518 lei lunar, pentru marii mutilati si cei incadrati in gradul I de invaliditate; – 462 lei lunar, pentru cei incadrati in gradul II de invaliditate; – 392 lei lunar, pentru cei incadrati in gradul III de invaliditate; b) Veteranii de ...