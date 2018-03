Se desfasoara duminica: Maratonul Nisipului, de la Mamaia, transmite un mesaj de unitate, integritate si mandrie nationala

Este o ediţie aniversară, la care am dorit să marcăm şi să reliefăm importanţa centenarului Marii Uniri. De asemenea, ne dorim să transmitem participanţilor un mesaj de unitate, intregritate şi mândrie naţională. În acest sens, am realizat şi un tricou tehnic pe această temă. Totodată, fiind cea de-a cincea ediţie şi pentru a promova sportul de masă, am introdus o cursă nouă, de cinci kilometri, care se adresează tuturor persoanelor iubitoare de mişcare, dornice a-şi îmbunătăţi starea de sănătate. Starea vremii nu ne va împiedica să derulăm evenimentul. În ziua evenimentului, se anunţă temperaturi atmosferice pozitice, 6 grade Celsius, cer însorit, vânt slab. Deci condiţii prielnice pentru alergare şi plimbare la malul mării. Invităm toţi constănţenii să susţină prin prezenţă acest important eveniment internaţional, a declarat Daniel Antonaru.