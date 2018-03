Se fac angajari in Armata. Ce salarii se ofera si care sunt conditiile

armata

Ministerul Apararii Nationale va incepe in urmatoarea perioada o campanie de angajari. In total, vor fi 6.400 de posturi scoase la concurs. Cei interesati de angajari in Armata trebuie sa stie ca se vor incadra soldati, subofiteri, maistri militari, ofiteri, dar si 400 de medici si 50 de psihologi.

Prin aceasta campanie de angajari in Armata, Ministerul Apararii vrea sa acopere un gol de aproximativ 8.000 de oameni, care au plecat anul trecut din sistem. Ministrul Mihai Fifor a declarat ca va avea o intalnire cu seful de stat major, se va face o analiza si se va hotari modalitatea de distributie a posturilor pe unitati.

„Nu este suficient sa scoti posturi la concurs. Este extrem de important sa pregatesti militari care intra in Armata Romana. Vreau sa va spun ca este un proces de durata, mai ales cand este vorba de specialisti.

Problema noastra nu este doar sa pregatim aceasta generatie si sa o incadram, problema noastra e sa reusim sa-i si tinem in Armata Romana si tocmai de aceea, pe toate masurile pe care le luam in momentul de fata, dorim sa aratam ca o cariera militara este o cariera pe care si-o poate dori orice tanar din aceasta tara”, a explicat ministrul Apararii, potrivit adevarul.ro.



Angajari in Armata. Ce probe vor fi

Cei care sunt interesati de angajari in Armata trebuie sa ceara informatii de la centrele regionale de recrutare. Aici se va intocmi un dosar de recrutare si se va face vizita medicala. Printre altele, la dosar se pun copii ale actelor de identitate si de studii sau cazierul judiciar.

Se vor face angajari in Armata dupa mai multe etape de selectie. De exemplu, unul dintre examene va fi cu privire la aptitudinile in domeniul militar ale candidatului. Astfel, se va face o examinare psihologica, apoi vor fi probe fizice, care constau in parcurgerea, intr-un timp determinat, a unui traseu utilitar-aplicativ si o proba de rezistenta pe distante de 1.000 sau 2.000 de metri, in functie de postul pentru care opteaza candidatul.

Dupa aceste probe eliminatorii urmeaza un interviu de evaluare, care urmareste capacitatea de exprimare si motivatie. Toate probele sunt notate cu „admis” si „respins”.

Angajari in Armata. Ce salarii sunt acum

Pentru soldati, durata selectiei va fi de 24 de ore si 48 de ore pentru ofiteri, maistri militari sau subofiteri. Cei care au fost declarati admisi vor fi repartizati si vor urma un program de pregatire timp de maxim 5 luni, intr-un centru de instruire.

In Armata, salariile sunt mai mari, in medie, cu aproximativ 20%, fata de 2016. Un soldat profesionist a castigat in luna ianuarie 1.857 de lei. Un subofiter a castigat, in luna ianuarie 2018, 2.440 lei, iar un locotenent–colonel a incasat 3.868 lei.

La aceste venituri se adauga si norma de hrana, care este de aproximativ 1.000 de lei pe luna. De asemenea, de anul acesta, se vor acorda si vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei de persoana.

