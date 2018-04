Se fac angajari URGENTE! Sunt peste 1400 de locuri de munca – Salariul este peste medie si conditii EXTREM de bune!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se fac angajari in masa in Franta. Cei care isi cauta un loc de munca in strainatate au acum o ocaziel Renault SA va face peste 1400 de noi angajari pana in anul 2019. Cerinte locuri de munca Renault Constructorul auto francez Renault SA s-a angajat luni ca pana in 2019 sa recruteze un numar suplimentar de 1.400 de angajati pe baza de contract de munca pe durata nedeterminata, in conformitate cu un acord revizuit convenit cu trei sindicate franceze (CFDT, CFE-CGC si FO), informeaza AFP. Intr-un comunicat de presa, Renault a precizat ca, in total, in perioada 2017-2019 intentioneaza sa angajeze 5.000 de persoane pe baza de contract de munca pe durata nedeterminata, fata de 3.600 cat era prevazut initial in acordul tri-anual co ...