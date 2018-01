Se fac cartile pentru Guvernul Dancila. Ce personaj din Moldova va conduce Ministerul Educatiei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Liviu Pop va fi inlocuit din Guvern. Surse politice bine informate au declarat ca portofoliul Educatiei va fi alocat Moldovei. Prima optiune in acest sens este Hunca Mihaela, fost inspector scolar general. In primul an de mandat, deputatul PSD Mihaela Hunca a initiat proiecte legislative si a facut demersuri pentru promovarea sportului de masa, stimularea olimpicilor, dezvoltarea centrelor de excelenta pentru pregatirea elevilor si integrarea absolventilor pe piata muncii. La un an de la preluarea mandatului de parlamentar al judetului Botosani, deputatul social-democrat Mihaela Hunca a initiat, alaturi de colegii sai, 44 de propuneri legislative, a sustinut 30 de declaratii politice, a adresat ministerelor si autor ...