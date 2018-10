Se inaugureaza cursa direct pentru Antalya, de pe aeroportul din Bacau! Cand va decola primul avion

Cererea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-general, Augustin Lazăr, reprezintă "un alt eveniment negativ" produs în România, o situaţie care demonstrează că avertismentele transmise de UE "nu au avut efectul dorit", afirmă un diplomat european citat de Financial Times.

O nou inregistrare audio a fost facuta publica, joi seara, in care Adrian Tutuianu povestea, intr-o intalnire la Gaesti, ca secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, ar da telefoane in teritoriu. In replica, Stefanescu spune ca este o "inventie totala".