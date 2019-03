Se incinge razboiul intre Bianca Dragusanu si Andreea Balan. „Sfanta Filofteia asta nu poate sa nasca din cauza faptului ca eu nu vorbesc engleza bine”

Bianca Dragusanu a facut afirmatii dure la adresa cantaretei Andreea Balan, dupa ce aceasta si-a spus foarte clar parerea despre ce se intampla in cadrul show-ului Asia Express.

Zilele trecute, Andreea Balan a comentat pe seama unora dintre vedetele participante la show-ul Asia Express, de la Antena 1, criticandu-le pe cele care au injurat si care abia se descurca cu limba engleza. Solista a facut referire, subtil, si la Bianca Dragusanu, care a avut un limbaj colorat la emisiunea respectiva.

Intr-o discutie cu prietenul sau, Razvan Botezatu, fost prezentator la Antena Stars, Bianca Dragusanu a atacat-o dur pe Andreea Balan, potrivit wowbiz.ro.

„Sfanta Filofteia asta nu poate sa nasca din cauza faptului ca eu nu vorbesc engleza bine si e scarbita”, spune Bianca Dragusanu.

„Eu am injurat ca o nesimtita ce sunt, dar aceasta emisiune (Asia Express, n. red.) a fost patru zile doar despre mine. Eu am injurat in aceasta emisiune TV, iar foarte multa lume nu a mai putut sa isi hraneasca copiii, unele nu pot sa nasca, de fapt… Au o problema: sunt ori constipate, ori au o problema cu nasterea, gen Andreea Balan nu poate sa nasca din cauza faptului ca eu am injurat in emisiune! Ce ne facem? Naste, si naste doua fetite care vor injura de la prima rasuflare…”, mai afirma aceasta in discutia cu Razvan Botezatu.

„Eu eram fan Andreea Balan, pentru ca mie imi place foarte tare si sunt fan Andreea Balan pentru ca imi place cum danseaza. Dar are o problema cu mine… Nu poate sa nasca ca eu imjur si mai mult de jumatate din tara asta nu injura”, a incheiat ea.

