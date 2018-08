Se intampla in Armata Romana: Un militar profesionist a fost dat afara pentru ca era prea gras!

Dan Vasile Mihale: Tentativa de lovitura de stat eșuata, minciuna de stat eșuata Liviu Dragnea insistă că a fost ținta unei tenative de asasinat. Miercuri, când toate instituțiile statului dezmințeau faptele prezentate de Dragnea, liderul PSD, surd la tot și toate, revenea cu noi detalii despre așa-zisă tenativă de asasinat eșuată. Citește mai departe...

Ce nu au voie sa faca la un miting si de cate ori si-au incalcat jandarmii propria lege la protestele din 10 august Jandarmii care au actionat in data de 10 august in zona Pietei Victoria, reprimand violent protestul fata de coalitia PSD-ALDE, aflata la putere, si-au incalcat flagrant propria lege.

Noi audieri la Parchetul General. Sefii Jandarmeriei, asteptati sa dea explicatii despre 10 august Audieri pe bandă rulantă la Parchetul general în dosarul violenţelor de la protestul diasporei din 10 august. După vizita prefectului Capitalei, sunt aşteptaţi şefii Jandarmeriei să dea explicaţii Citește mai departe...

Trafic restrictionat in Capitala dupa ce un microbuz a intrat pe contrasens si a lovit un stalp: Doi oameni au ajuns la spital Traficul este restrictionat pe soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti din Capitala, dupa ce joi soferul unui microbuz a intrat pe contrasens, lovind un stalp.

Ce lasa turiștii in urma lor pe litoral! Un copil din Iași a strans peste 200 de chiștoace pe o suprafața de doar 2 metri patrați: „Ai fost in vacanța și te-ai distrat, nu?” Un ieșean a postat pe un grup de Facebook o imagine cu chiștoacele strânse de pe plajă de copilul acestuia. Micuțul a reușit să strângă în jur de 200 de mucuri de țigară, în doar câteva minute, de pe o suprafață de 2 metri pătrați. Turiștii români sunt cunoscuți pentru modul în care tratează plajele […] The post Ce lasă turiștii în urma lor pe litoral! Un copil din Iași a strâns peste 200 de chiștoace pe o suprafață de doar 2 metri pătrați: „Ai fost în vacanță și te-ai distrat, nu?” appeared first on Cancan.ro.

Un baiat de 10 ani a disparut in raul Siret! Un băiat de 10 ani a dispărut în râul Siret, în timp ce se afla la scăldat cu doi prieteni, miercuri (22 august) O femeie i-a observat pe copii și i-a atenţionat că locul e periculos, dar, în cele din urmă, băiatul nu a ascultat-o şi a intrat în apă. Femeia respectivă a sunat la 112, […] The post Un băiat de 10 ani a dispărut în râul Siret! appeared first on Cancan.ro.

Un roman, erou in Marea Britanie! Taximetristul Cristian Dumitrescu a salvat un batran de la moarte dintr-o casa in flacari Un român a ajuns erou în Marea Britanie după ce a intrat într-o casă în flăcări și a salvat un bătrân de la moarte. Cristian Dumitrescu, care lucrează ca taximetrist în orașul Exeter, a dat dovadă de un curaj ieșit din comun. Românul, originar din Iași, a reușit să salveze de la moarte un bătrân a […] The post Un român, erou în Marea Britanie! Taximetristul Cristian Dumitrescu a salvat un bătrân de la moarte dintr-o casă în flăcări appeared first on Cancan.ro.

Trafic restrictionat in Sectorul 1 dupa ce un microbuz a lovit un stalp si a intrat pe contrasens Traficul este restricţionat pe şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti din Capitală, după ce joi şoferul unui microbuz care transporta persoane a pierdut controlul asupra volanului şi a intrat pe contrasens, lovind un stâlp. În urma impactului, două persoane au fost transportate la spitalul Elias.

Sedinta de Guvern astazi. Rectificarea bugetara nu are inca avizul CSAT Executivul condus de Viorica Dăncilă se reuneşte astăzi, începând cu ora 13.00, însă rectificarea bugetară, care trebuia să fie aprobată, nu are avizul CSAT. Marţi, mai mulţi miniştri au transmis o scrisoare prin care cereau convocarea unei şedinţe extraordinare a CSAT în acest sens.