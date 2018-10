Se intampla in Botosani! Iata comuna in care toata lumea munceste! Exista doar un ajutor social

Comuna Mitoc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comuna Mitoc, din judetul Botosani, are un singur asistat social, si acesta indreptatit, suferind de o boala grava. Toti satenii buni de munca nu au ajutor social si prefera sa-si lucreze ogoarele. Comuna Mitoc se afla in nordul extrem al Romaniei, chiar pe malurile Prutului. Este o zona exclusiv agrara. Singurele ocupatii ale localnicilor sunt cresterea animalelor si cultivarea pamantului. In afara marilor fermieri, doar cativa au mici afaceri private. “Comuna lenesilor” a ramas cu 7 asistati social din 400. Solutia gasita de primar Este un tinut aspru, unde cine nu munceste nu mananca, iar aceasta filosofie de viata a localnicilor se vede si in statisticile oficiale ale Agentiei ...