Se intampla in casele noastre! Tragedia tacuta despre care nu vorbeste nimeni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Chiar acum, in casele noastre se intampla o tragedie tacuta, afectand cel mai pretios lucru pe care il avem: copiii nostri! Copiii nostri se afla intr-o stare emotionala teribila! In plus, in ultimii 15 ani, statisticile tulburarilor mintale la copii sunt ingrozitoare: – fiecare al cincilea copil are tulburari mintale; – tulburarea deficitului de atentie a crescut cu 43%; – depresia la adolescenti a crescut cu 37%; – rata sinuciderii in randul copiilor cu varsta cuprinsa intre 10-14 ani a crescut cu 200%. Nu, raspunsul nu este imbunatatirea capacitatilor de diagnosticare! Nu, ei nu se nasc astfel! Nu e vina scolii si a sistemului! Deci, unde este problema? Copiii moderni sunt privati de bazele unei c ...