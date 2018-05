Se intampla in Romania: A operat gratis la un spital privat doi pacienti in stare foarte grava!

Radu Zamfir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Radu Zamfir impresioneaza din nou prin altruismul de care da dovada! Daca la tragedia din Apuseni, a incercat din rasputeri sa isi salveze colegii aflati in aeronava groazei pilotata de Adrian Iovan, acum, la trei ani de la acea nenorocire, medicul a decis sa opereze pro bono cativa bolnavi aflati in stare critica! In 20 ianuarie 2014, Radu Zamfir devenea in fata opiniei publice din tara noastra un adevarat erou, dupa ce un avion de mici dimensiuni cu cadre medicale s-a prabusit in muntii Apuseni! Doctorul a fost atunci persoana care a reusit sa ii mentina in viata pe colegii sai pana cand echipele de salvare au ajuns in zona si, practic, i-a ajutat sa traiasca! La distanta de trei ani de la tragicele ...