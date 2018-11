Se intampla in Romania! : Impact frontal cu un porc mistret. Totul a fost filmat! (galerie foto)

SCM Craiova si SC Magura Cisnadie si-au aflat grupele din Cupa EHF: Adversari dificili pentru echipele romanesti SCM Craiova, detinatoarea trofeului, a fost repartizata in Grupa D a Cupei EHF la handbal feminin, alaturi de formatiile Podravka Vegeta Koprivnica (Croatia), Super Amara Bera Bera (Spania) si Nykobing Falster Handbold - NFH (Danemarca), in urma tragerii la sorti efectuate joi, la Viena.

Presedintele Colegiului CNSAS ii raspunde lui Iohannis Preşedintele Colegiului CNSAS (Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii), Constantin Buchet, răspunde la acuzaţia că instituţia nu a trimis în timp util adeverinţele pentru cei cinci procurori propuşi pentru funcţii de conducere.

Vicepresedintele Comisiei Europene: Situatia justitiei din Romania afecteaza investitiile si dezvoltarea economica Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Locuri de munca, Investitii, Crestere economica si Concurenta.

Decizie cruciala pentru Volskwagen. Fabricile din Germania vor fi afectate Volkswagen AG a confirmat joi că va transfera producţia modelului Passat din Germania la fabrica Skoda din Cehia.

Ionut Cristache ar avea un salariu uluitor la TVR Jurnalistul Ionuț Cristache, cel care „realizează principalul talk-show al postului public de televiziune, câștigă ...

"Postul și rugaciunea sunt aripile sufletului" / VIDEO Confuzia mare a multor creștini este în a reduce sau a asemui postul cu dieta, nutriția, regimul de slăbitori, un mod de viață cumpătat, cu viața vegană ori yoghină. Ele au ceva comun, ca formă alimentară, însă, postul bisericii este net superior ca treaptă de înfrânare, având în componență scopul s ...

Actrița Ileana Stana-Ionescu, cetățean de onoare al Capitalei Actrița Ileana Stana- Ionescu, cetățean de onoare al Capitalei – Actriţa va primi titlul de cetăţean de onoare al Capitalei „în semn de mulţumire pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi promovarea teatrului românesc", au votat, joi, consilierii în ședința Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB). (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Ileana Stana-Ionescu va primi titul de cetățean

Norica Nicolai da verdictul: susține ALDE scenariul suspendarii președintelui? EXCLUSIV Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că a primit, la interval de două zile, a doua propunere de remaniere guvernam ...

Infrangere dramatica pentru „caini" in ultima secunda in Champions League! Campioana României la handbal masculin, Dinamo Bucureşti, a fost învinsă dramatic în deplasare de formaţia norvegiană Elverum Handball, cu scorul de 29-28 (12-15) într-un meci disputat în Grupa D a Ligii Campionilor. Înfrângerea este cu atât mai dureroasă cu cât alb-roșii au avut meciul în mână. Dinamo a pierdut după ce a primit un gol