Se intampla in Romania! Politist italian, prins dupa ce a furat mai multe bijuteriile unei femei

Barbatul care a sustras mai multe bijuterii care apartineau unei femei din tavita pentru lucrurile personale la controlul de securitate al Aeroportului Timisoara este politist italian si va fi cercetat in stare de libertate dupa ce asupra lui au fost gasite doua inele si o bratara. Potrivit politistilor din Timisoara, bijuteriile femeii care urma sa se imbarce in cursa Wizz Air Timisoara – Roma au fost gasite asupra barbatului suspect. Politistii de frontiera l-au audiat pe barbat, iar cand l-au legitimat au aflat ca este carabinier in Italia si venise in vacanta la Timisoara. Pe numele barbatului, in varsta de 45 de ani, a fost intocmit dosar penal pentru furt si va fi cercetat ...