Se intampla in spatele scenei in urma cu multi ani si parea desprins dintr-un film imposibil. Acum s-a aflat ce i-a facut Loredana Groza lui Nicolae Ceausescu

Discutiile descrise in cartea Sentimente in care Loredana si familia ei povestesc primii ani din activitatea artistei au fost un prilej pentru ca insasi Loredana sa descopere lucruri noi din viata sa.

Loredana Groza a folosit primul microfon fara fir de la Ceausescu. Asa a aflat via Catalin Catoiu ( Teava) ca faimosul microfon fara fir, primul microfon emitator pe care l-au vazut romanii la televizor doar in concertele Loredanei in anii 80, a apartinut de fapt unui car de filmare destinat exclusiv lui Ceausescu.

”I‑am adus primul microfon fara fir chiar de la Ceausescu. Exista un car de reportaj american, care ii era dedicat lui Ceausescu, si pe acest car erau doua microfoane‑emitator. Bineinseles, eu am luat unul. Nu l‑am furat, l‑am luat, oamenii stiau, mi l‑au dat din tot sufletul, sigur ca l‑am dus inapoi ulterior, dar l‑am utilizat.

Alea oricum zaceau, nu le folosea nimeni niciodata. Mult dupa aceea, cineva m‑a intrebat de unde avea Loredana un astfel de microfon. Era in ’88–’89 si Loredana vorbea dintr‑odata din spatele scenei la un microfon fara fir. Era SF.”

Si atunci, ca si acum, Loredana si-a dorit sa aiba cel mai spectaculos show de pe piata romaneasca. La concertul de la Sala Palatului, de pe 26 noiembrie, la care Loredana isi va lansa si cartea Sentimente, va fi o desfasurare impresionanta de forte care include peste 150 metri patrati de ecrane, peste 6 de tone de scenotehnica, dar si efecte speciale care fac ca experienta spectatorului sa fie una multisenzoriala.

