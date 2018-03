Se intampla la Cluj: Batut la iesirea din restaurant, unde isi sarbatorise varsta de 50 de ani

Victima

Dl. Şandor este un clujean care munceşte în domeniul publicităţii și duminică, 11 martie, a împlinit rotunda vârstă de 50 de ani. Şi-a invitat prietenii încă din seara precedentă, sâmbătă, într-un local aflat vizavi de primărie şi a chefuit, aşa cum îşi dorise, până duminică la ora patru dimineaţa. Dar la final, în timp ce căuta un taxi, împreună cu un prieten, cei doi au fost atacaţi pe Memorandumului de către doi tineri. Din păcate, tocmai el a fost cel care a încasat o bătaie cruntă din partea unuia dintre aceştia, petrecându-şi restul zilei sale de naştere în spital, arată Gazeta de Cluj.

Bărbatul, dezgheţat – doar lucrează în domeniul publicităţii – mărturiseşte, pe culoarele I.M.L. Cluj că aniversarea vârstei sale, de 50 de ani, a avut două note distincte: una de extaz şi cealaltă de agonie. Povesteşte acesta, având faţa plină de julituri şi mâna bandajată : „Sâmbătă, îmi invitasem cei mai buni prieteni la un local din centrul Clujului şi cheful a durat până duminică, a doua zi, când de fapt era ziua naşterii mele. Pe la patru dimineaţa cheful s-a spart, prietenii au luat taximetrele aflate vizavi de Primărie iar eu, împreună cu un prieten drag, proaspăt întors din Spania, am pornit pe jos, spre centru ca să luăm la rândul nostru un taxi. Dar n-am ajuns să parcurgem decât câteva zeci de metri şi, aflaţi aproape de staţia de autobuze şi troleibuze de pe Memorandumului am fost abordaţi de către doi tineri care m-au întrebat dacă-s din Gherla. Le-am spus că, nici vorbă, sunt din Cluj. Nu ştiu, m-a confundat sau poate o fi fost o formulă ca să intre în vorbă şi apoi să mă atace. Iar în următorul moment acesta s-a repezit la mine iar celălalt la prietenul meu”. Dl. Şandor relatează că, luat pe neşteptate – fiind şi băut, având reflexele întârziate după o noapte de chef – s-a prăbuşit după primul pumn încasat, la pământ. Totodată, şi-a rănit mâna, de la sticla de apă minerală pe care o ţinea, şi care, în cădere, i s-a spart. Îşi continuă bărbatul relatarea, oftând adânc: „Prietenul meu a reuşit, din fericire, să se ferească de celălalt atacator… Apoi, când cei doi au văzut cum îmi ţâşneşte sângele au fugit într-un taxi, aflat mai spre centru. Însă, în mod curios – când au ajuns din nou în dreptul nostru, taximetristul a oprit, permiţându-i celui care m-a pocnit să coboare şi să-mi mai ardă câteva picioare. Pentru ca abia după ce omul s-a plictisit să mă lovească să pornească, în trombă, spre o destinaţie numai de ei cunoscută. Practic, taximetristul s-a dovedit a fi complicele lor şi sper din tot sufletul ca tăbliţa de înmatriculare a maşinii lui se poată distinge pe camerele de supraveghere de pe stâlpi. Totodată, prietenul meu – care are o experienţă vastă în Spania, unde a văzut o mulţime de drogaţi – mi-a spus că după expresia feţei atacatorului acesta era, mai mult ca sigur, sub influenţa unor substanţe”!

De acolo, dl. Şandor s-a deplasat la U.P.U., unde medicii i-au acordat primul ajutor şi i-au cusut de asemenea rana cu câteva copci. Acolo au apărut şi poliţiştii, care s-au mirat teribil de faptul că taximetristul respectiv le-a fost complice”! Bărbatul este invitat în cabinetul de consultaţii al instituţiei, de unde se întoarce cu un certificat în care i-au fost recomandate între 12 şi 13 zile de îngrijiri medicale. Îşi încheie victima, apoi, mărturia, înainte de a părăsi instituţia medicală clujeană: „Am contactat deja un avocat şi – deşi am zis iniţial că o să iau bătaia încasată de mine ca pe o chestie neplăcută oferită de destin şi n-o să fac plângere – acesta m-a sfătuit să nu neglijez aspectul respectiv. Fiindcă ce ne-am face dacă nimeni nu depune plângere împotriva acestor fapte, nu ar fi un semn că încurajăm şi noi criminalitatea”?, arată sursa citată.

