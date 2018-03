Se intampla la Cluj: Tata si fiu, urmariti cu topoare si ciocane de romii din Aghiresu

Petru Galis

Petru Galiş este un om cinstit şi muncitor, din localitatea Aghireşu-Fabrici, mecanic la C.F.R. care a făcut greşeala să se înţeleagă cu nişte romi din localitate să-i dea preţul „corect” pentru maşina personală, pe care aceştia au valorificat-o la fier vechi, urmând să-i plătească doar motorul. Din păcate, înţelegerea dintre el şi romi a căzut în momentul când Galiş şi-a trimis fiul după bani: supăraţi că au fost deranjaţi, romii au înşfăcat securi şi ciocane şi i-au atacat pe tată şi fiu, victimă căzându-le doar tatăl, după ce acesta şi-a salvat copilul de la o moarte sigură, arată Gazeta de Cluj.

Luni, 12 martie, în sala de aşteptare a I.M.L.Cluj, Galiş mărturiseşte că în urmă cu două zile a trecut – împreună cu fiul său, în vârstă de 23 de ani – prin cea mai cruntă experienţă a vieţii sale, totul după ce nişte romi furioşi au încercat să-i lovească în cap cu securi şi ciocane. Însă, deşi a scăpat de loviturile letale, a încasat totuşi o lovitură de bâtă, care i-a frânt, ca pe o surcea, omoplatul stâng. Relatează bărbatul terifianta întâmplare: „Sâmbătă după-masă băiatul meu s-a prezentat, trimis de mine, la nişte vecini, romi, după suma de o sută de lei reprezentând contravaloarea unui motor rămas dintr-o maşină – pe care le-am dat-o s-o dezmembreze şi s-o vândă la fier vechi. Am avut încredere în ei, îi cunoşteam din vedere şi ştiam că asta e ocupaţia lor de bază. Când feciorul meu a ajuns la locuinţa romilor, aceştia au luat – nici mai mult, nici mai puţin – securea la el. Speriat, băiatul s-a întors acasă şi mi-a povestit ce i s-a întâmplat. Ca urmare, m-am dus să vorbesc omeneşte cu ei, însă pe drum am văzut cum apare o maşină, trece pe trotuar şi încearcă să-l calce pe băiatul meu, chiar în faţa blocului acestora. Apoi doi dintre cei aflaţi în maşină au luat-o la fugă după el, printre cămările de lângă bloc, şi eu am pornit în urmărirea lor, ca să-mi apăr fiul. Din fericire, am reuşit să-i pun piedică celui înarmat cu securea, chiar în ultimul moment, înainte să-l pocnească, în cap, cu ea, pe băiat. Dar între timp a coborât din maşină un al treilea, care m-a vizat pe mine, înarmat cu o bâtă. Am fost o victimă uşoară pentru el: m-a prins şi mi-a rupt omoplatul cu o singură lovitură”. Galiş arată, mai departe, că a ajuns cu chiu cu vai acasă, unde a sunat la numărul de urgenţă 112, dar la faţa locului a sosit doar SMURD-ul. „Am aflat – când eram deja la Cluj, la Clinica de Ortopedie – că poliţiştii au venit la copil doar după două ore de la incident. A avut, bietul de el, noroc – dacă nu-i puneam individului piedică, la ora asta era mort”! Între timp, bărbatul este poftit în cabinetul de consultaţii şi se întoarce curând cu un certificat în care medicii i-au recomandat între 23-25 de zile de îngrijri. Apoi, înainte de plecare, bărbatul adaugă: „Merg direct la postul de poliţie din Aghireş sau Huedin – nu ştiu încă exact unde, voi afla – să fac plângere penală împotriva agresorilor, aşa cum a făcut şi copilul deja”.

„La această oră este depusă plângere pentru infracţiunea de lovire şi cea de tulburare a liniştii publice. Agresorul are 35 de ani iar conflictul ce-a izbucnit a fost unul spontan, legat de o tranzacţie între părţi”, a declarat, pentru sursa citataj, ag. şef principal Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.

