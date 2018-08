Se intampla si la altii! O batrana in varsta de 87 de ani a fost arestata pentru ca taia papadiile

Batrana arestata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Martha Bishara, o bunicuta in varsta de 87 de ani, a fost arestata pe 10 august pentru ca a folosit un cutit ca sa taie frunze de papadie! Femeia, care a imigrat in SUA din Siria in urma cu cateva decenii, obisnuia sa mearga pe campul din jurul casei pentru a taia frunze de papadie, pe care le folosea pentru a face salata. Intr-o zi, aceasta a fost vazuta de un politist, care a somat-o sa arunce cutitul. Cum batrana nu prea aude bine si nu stie prea multa engleza, nu a inteles, astfel ca politistul a folosit pistolul cu electrosoc din dotare, dupa care a incatusat-o! "Nici macar nu intelegea ce se petrece!", povesteste nepotul femeii. De cealalta parte, seful politiei din Dalton, Georgia, ...