Se lanseaza o productie teatrala inedita la Nationalul iesean - FOTO, LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 4 mai, de la ora 10.00, in Sala Teatru la Cub a Teatrului National "Vasile Alecsandri" (TNI) din Iasi, va avea loc lansarea unui eveniment teatral de exceptie - premiera spectacolului "TRADARI. HAMLET. Un studiu Shakespeare" de Ovidiu Lazar. Din distributie fac parte actorii Georgeta Burdujan, Petru Ciubotaru, Daniel Busuioc si Andrei Sava. Premiera are loc pe 6 mai, ora 19:00, la Teatru³, in cadrul celei de-a XI-a editii a Festivalului International Shakespeare de la Craiova. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...