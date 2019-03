Se mareste familia IPJ iasi! Un “mascat” de la SAS a cerut-o de sotie pe una dintre cele mai frumose politiste in fata Palatului Culturii! - FOTO

Cerere in casatorie3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi s-a marit familia IPJ Iasi! Un luptator din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale SAS a cerut-o de sotie pe una dintre cele mai frumoase politiste din iasi. Tanara lucreaza la Sectia 6 de Politie si formeaza impreuna cu politistul de la SAS o frumoasa pereche. Vezi si: Reactia emotionanata a sotiei lui Morosanu, dupa declaratia romantica a sportivului: "Tu spui mereu ca..." / "Nu am mai vorbit din Ianuarie" Luptatorul a cerut-o de sotie in fata Palatului Culturii ajutat de colegii de la SAS. Felicitari si casa de piatra! Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...