Se mentin restrictiile privind comercializarea porcilor vii in targurile de animale 

Avand in vedere contextul epidemiologic actual privind evolutia pestei porcine africane, respectiv confirmarea focarelor de boala atat la granitele Romaniei cat si pe teritoriul national in judetule Botosani si Bacau, se mentin restrictiile sanitare veterinare privind comercializarea porcinelor in targurile de animale la nivelul judetului Iasi. Deasemenea se mentin restrictiile privind introducerea pe teritoriul Uniunii Europene (inclusiv in tara noastra) a produselor alimentare de origine animala provenite din tari terte. Astfel, au fost intensificate si masurile de control al bagajelor calatorilor la punctele de trecere a frontierei Sculeni, Ungheni (pe calea ferata). In perioada urmatoare vor ...