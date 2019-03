Se organizeaza proteste pentru susținerea magistraților, in fața instanțelor din țara - Curajul judecatorilor ii sperie pe cei care vor sa puna mana pe Justiție

Comunitatea Delic anunta proteste, astazi, la ora 18.00, in fata instantelor din tara, scopul fiind sustinerea magistratilor care au iesit in strada in semn de protest fata de OUG 7.

"A venit momentul să ne mobilizăm urgent și să nu îi lăsăm să preia Justiția! E mai grav decât ne puteam imagina. În ultima lună, după ce a fost dată OUG 7, de modificare a legilor Justiției, am văzut cum magistrații ies și spun lucrurilor pe nume. Au vorbit public despre problemele ordonanței, au votat în adunări generale să suspende activitatea și să iasă să protesteze în fața instanțelor. Vocea lor a ajuns până la Bruxelles și asta i-a speriat pe guvernanți. Dar Tudorel Toader și colegii lui nu s-au lăsat impresionați. Acum vor să le pună magistraților curajoși fermoar la gură. Și vor să facă asta sabotându-i din interior. Așa a apărut scrisoarea șefilor a 30 de curți de apel, care vor sancționarea judecătorilor ce protestează. Vor să le bage frica în oase.

Citeste si Se caută înlocuitor pentru Claudiu Manda - Comisia de control al SRI urmează să prezinte raportul privind ANI

Multă lume se va întreba de ce se întâmplă acest lucru, tocmai acum. Când ești sabotat din interior, te destabilizezi. Ca magistrat, te simți ca pe vremea Securității. Nu știi dacă poți să ai încredere și să îi împărtășești părerile tale colegului de birou. Te gândești că orice acțiune a ta de apărare a Justiției se va lăsa cu o sancțiune din partea noii secții de investigație căreia i s-au dat puteri sporite prin OUG. Deja, Judecătorul Cristi Danileț este audiat de către CSM doar pentru că a avut curajul să scrie pe Facebook ce gândește.

Acum vor să descurajeze de tot protestele, pentru că, spun ei, sunt sub demnitatea judecătorilor. În realitate, tocmai curajul judecătorilor care protestează îi sperie pe cei ce vor să pună mâna pe Justiție. Hai să oprim acțiunile de intimidare și să mergem la protestele magistraților. Singurul lucru pe care îl putem face noi, ca cetățeni, este să îi sprijinim pe magistrați în aceste momente când se joacă cea mai importantă carte pentru independența justiției.

Gândește-te dacă orice ai de făcut astăzi, la ora 18.00, este mai important decât să fii și tu acolo, lângă magistrați. Proteste au loc în toată țara în fața instanțelor, mergi acolo și convinge măcar 3 prieteni să vină cu tine. Dacă magistrații nu se simt încurajați să continue protestul, dacă liderii europeni își temperează criticile, dacă noi stăm deoparte, Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea și Tudorel Toader ne-au învins", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Declic.