Se poate si asa!: Un cunoscut medic si-a dat in judecata o fosta pacienta, dupa operatie. Cat a cerut ca daune morale

Un cunoscut medic specialist în ortopedie şi traumatologie s-a adresat instanţei de judecată, precizând că i-a fost încălcat dreptul la imagine, onoare, demnitate şi viaţă privată ca urmare a faptelor ilicite săvârşite de către o fostă pacientă. Medicul deţine atestări pentru chirurgie artroscopică (artroscopia genunchiului, artroscopia în patologia meniscală, reconstrucţie, chirurgie avansată a umărului efectuate în Belgia şi Franţa şi este primul medic din Braşov care realizează operaţii de protezare şi artroscopie de umăr începând cu 2013.În motivare se arată că „pârâta s-a prezentat în luna (…) la Spitalul (…) din Braşov acuzând dureri mari de umăr şi impotenţa funcţională parţială a umărului stâng“.„În urma examenului clinic şi paraclinic (ecografie şi RMN), reclamantul (n.r. medicul) i-a recomandat tratament antiinflamator, kinetoterapie şi a procedat la realizarea unei infiltraţii. Având în vedere că, în continuare, pacienta acuza dureri foarte mari, reclamantul a luat decizia, împreună cu pârâta, să-i efectueze o intervenţie chirurgicală artroscopică. Reclamantul a efectuat operaţia de acromioplastie umăr stâng şi tenetomie lungă parţială a bicepsului stâng, evoluţia post-operatorie fiind una favorabilă. I-a indicat pacientei să înceapă imediat recuperarea medicală - kinetoterapie.După câteva şedinţe de recuperare, mobilitatea umărului a devenit totală şi durerile s-au atenuat şi au devenit intermitente pe braţ. Pacienta nu a continuat recuperarea prin kinetoterapie, din motive pe care reclamantul arată că nu le cunoaşte. Timp de un an şi cinci luni, pacienta nu s-a mai prezentat la control, deşi reclamantul i-a recomandat aceasta“, se mai arată în actele oficiale.„După un an şi cinci luni“, a adăugat medicul, „pârâta a început demersuri de denigrare a reclamantului, acuzându-l de incompetenţă profesională, aducându-i reproşuri precum că nu i-a făcut anestezie cum trebuie (deşi reclamantul nu face anestezii), că spitalul nu avea aparatura necesară, că nu a filmat operaţia şi că nu i-a pus la dispoziţie CD-ul cu filmarea, ca este medic rezident şi că nu are dreptul să opereze singur, ca nu este specializat pe umăr, ci pe genunchi, că este incompetent, că a nenorocit-o pe viaţă şi că umbla ca să se îmbogăţească“.La rândul ei, fosta pacientă a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată. În motivare, se arată că, „urmare a operaţiei efectuate de către reclamant, i s-a eliberat un certificat de handicap. După operaţie, pârâta s-a prezentat la Spitalul (…), unde i-a adus la cunoştinţă medicului faptul că are dureri foarte mari, că nu poate mişca mâna, dar medicul îi spunea că este prea devreme şi avea o atitudine dispreţuitoare. Întrucât nu a mai suportat durerile şi această atitudine, pârâta a trimis e-mail-uri peste tot pe unde a crezut că cineva o aude. Apoi s-a întâlnit cu reclamantul, care a convins-o să trimită alte e-mail-uri prin care să retragă ceea ce anterior afirmase. Având în vedere că pârâta a transmis e-mail-urile de revenire, apreciază că acţiunea este nefondată“.Pacienta a mai precizat că „nu este adevărat că nu s-a mai prezentat la consultaţie vreme de un an şi cinci luni“ şi că „de la data operaţiei pârâta a efectuat «consultaţii peste consultaţii» atât în Braşov, cât şi în Bucureşti, aşa încât a făcut ceea ce medicul i-a recomandat“. În continuare, pacienta a mai arătat că „a fost obligată să plătească suma de 750 de lei în contul unei firme, chiar dacă s-a adresat unui spital de stat pentru că nu are bani şi, totodată, i s-a cerut să doneze 200 de lei pentru care a primit «chitanţa de donaţie», chiar dacă nu dorea să facă vreo donaţie. Această donaţie a fost «o şpagă mascată». Deşi a solicitat spitalului să-i returneze sumele de 750 de lei, 200 de lei şi să-i remită CD-ul cuprinzând filmarea operaţiei, nu a primit niciun răspuns“, se mai arată în apărarea pacientei.În ceea ce priveşte cuantumul prejudiciului, instanţa a apreciat că suma de 5.000 de euro este îndestulătoare pentru a dezdăuna pe reclamant. De menţionat că medicul solicitase suma de 30.000 de euro.Instanţa a reţinut că acţiunile ilicite ale pârâtei au produs un dezechilibru temporar în privinţa activităţii reclamantului, cauzat de stresul provocat de multiplele sesizări, plângeri transmise de aceasta unor instituţii diferite şi întinse pe un interval atât de lung.Pacienta a mai fost obligată să-i achite medicului suma de 4.000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată.Decizia a fost definitivă.rolii.ro