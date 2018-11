Se poate si invers!: O tanara din Constanta a fost condamnata pentru ca a santajat un baiat

Judecătoria Constanţa a dispus ieri condamnarea unei tinere acuzate că a şantajat un băiat.Fata a fost trimisă în judecată de procurorii din Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru şantaj. Conform actului de sesizare a instanţei, procurorii din Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa arată că tânăra ar fi împrumutat bani de la un cunoscut, pentru a face o operaţie. Văzând că timpul trece şi că nu-şi primeşte banii înapoi, individul a mers la casa părinţilor fetei, cărora le-a spus totul. Atunci, fata s-a supărat pe amicul ei şi ar fi început să-i trimită mesaje de ameninţare. Conform procurorilor, fata i-ar fi cerut băiatului suma de 5.000 de euro pentru a se opri din ameninţări.Procurorii din Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa au pus la cale un flagrant când cei doi urmau să se întâlnească pentru a încheia tranzacţia.Ieri, Judecătoria Constanţa a dispus condamnarea tinerei la pedeapsa de un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj.„Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani. (… ) Obligă inculpata ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Constanţa, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Impune condamnatei să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Constanţa. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei/Consiliului Local Cernavoda sau Primăriei/Consiliului Local Saligny, pe o perioadă de 70 zile lucrătoare“, potrivit minutei judecătoreşti.În continuare, Judecătoria Constanţa a decis ca inculpata să rămână sub control judiciar.„Obligă inculpata la plata către partea civilă a sumei de 300 euro, echivalentul în lei la data plăţii, cu titlu de daune morale, respingând, ca neîntemeiate, restul pretenţiilor civile formulate în cauză“, conform deciziei magistraţilor.Decizia instanţei va putea fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.