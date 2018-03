Se pregatește ceva? De ce iși repatriaza Germania rezervele de aur

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune un articol din cotidianul Evenimentul Zilei în care este abordată problema repatrierii rezervelor de aur de către mai multe țări europene, dar și a motivelor care ar putea sta în spatele acestor decizii.

Evenimentul Zilei:

Banca Naţională a Ungariei a anunţat aducerea acasă a celor 100.000 uncii de aur (3 tone) în valoare de 130 milioane dolari, de la Londra.

Digi24:

„Înţeleg că ar trebui să existe o lege antidefăimare. Dacă există defăimare, oare există şi făimare? A fost cineva făimat în ţara asta?

Ce înseamnă a fi făimat? Înseamnă ce spunea Mircea Cosma despre Victor Ponta - . Spuneam atunci că nici Ceauşescu nu s-a ridicat... adică el, geniul Carpaţilor, dar galaxie.... asta e a făima pe cineva. Mă gândesc că nu există verbul, dar îl facem acum.

Ziarul Financiar:

Este o Rusie în care Putin domină complet viaţa politică, cu o opoziţie nedezvoltată, în care nimeni nu-şi mai poate imagina ce poate urma după Putin. Este un control care interzice orice posibilă concurenţă, după cum scrie Deutsche Welle.

Înainte de alegeri, Putin a făcut promisiuni. „Trebuie să acţionăm decisiv pentru prosperitatea cetăţenilor noştri. Să rămânem în urmă este principala ameninţare, acesta este duşmanul nostru“, le-a spus ruşilor preşedintele lor. A promis că va înjumătăţi numărul cetăţenilor care trăiesc în sărăcie, acum de 20 de milioane, şi că va majora cu 50% PIB-ul per capita până la mijlocul următorului deceniu.

Ambiţia lui Putin la începutul celui de-al 18-lea an ca lider al poporului rus este ca Rusia să depăşească standardele de viaţă din Portugalia. Cu un PIB per capita raportat la puterea de cumpărare de 28.229 de dolari (estimări FMI pentru 2018), Portugalia este considerată unul dintre cele mai sărace state membre ale zonei euro. Rusia are un PIB per capita de 25.853 de dolari.

Însă Rusia este cel mai mare stat din lume, mai bogat decât oricare altul în resurse naturale. Cu o populaţie de aproape două ori mai mare decât, spre exemplu,cea a Germaniei, Rusia are o economie de 2,5 ori mai mică decât cea mai mare economie europeană.