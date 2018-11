Se pregatește terenul pentru viitoarele numiri in funcțiile cheie de la Parchetul General. Care sunt consecințele razboiului Toader-Lazar

După revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al DNA și numirea unui șef agreat de Tudorel Toader la DIICOT, atenția ministrului Justiției și a clasei politice s-a îndreptat către Parchetul General.

După verificările făcute la Parchetul General, ministrul a cerut revocarea procurorului general, urmând ca președintele Klaus Iohannis să ia o decizie în acest sens.

Unul dintre motivele invocate de Tudorel Toader este dosarul de candidatură al lui Augustin Lazăr, un reproș fiind că în setul de documente trimis, când s-a înscris în cursă, la Ministerul Justiției, există și o ordonanță de clasare a unui dosar care îl viza pe Klaus Iohannis.

După câteva zile de atacuri reciproce, s-a descoperit că ordonanța de clasare este semnată de un alt Lazăr: Cristian Lazăr.

Deși s-a speculat că este vorba de o gafa a lui Tudorel Toader, ministrul Justiției nu a vorbit despre o ordonanță semnată de Augustin Lazăr, ci de 'procurorul Lazăr'. Surse din sistem susțin că nu este vorba despre o greșeală, ci ministrul a adus in discuție intenționat acest document, dezbaterile publice având mai multe efecte.

Citeste si O nouă lovitură pentru DNA: Un fost ministru cercetat într-un dosar Microsoft a fost ACHITAT de ÎCCJ

Unul este ridicarea unor semne de întrebare privind existența unui astfel de document in dosarul de candidatură al lui Augustin Lazăr. Deși procurorul general a spus că este eroarea unui grefier, încă planează suspiciuni, principala întrebare fiind de ce Augustin Lazăr nu știa ce conține dosarul său de candidatură. (detalii despre ordonanță AICI )

Un alt efect al dezbaterilor este readucerea în atenția publică a dosarului lui Klaus Iohannis și punerea soluției de clasare sub semnul întrebării. Astfel, consecințele ar putea fi redeschiderea cauzei, la aproape 5 ani de la închiderea dosarului, și planarea unor suspiciuni de imparțialitate și jocuri politice realizate de către procurorul care a instrumentat dosarul, cu atât mai mult cu cât mandatul lui Cristian Lazăr de procuror șef adjunct al Secției de Urmărire Penală și Criminalistică a Parchetului General se finalizeazează în luna decembrie. Existența unor astfel de suspiciuni ar motiva un refuz de a îl propune pentru un nou mandat în această poziție. (detalii despre clasare AICI).

În cazul lui Romulus Varga, șeful Secției de Urmărire Penală și Criminalistică din Parchetul General, aflat la primul mandat, există posibilitatea să fie revocat sau să nu poată intra în cursa pentru un nou mandat după o cercetare a Inspecției Judiciare.

Ministrul Justiției a formulat o cerere de aparare a independentei procurorului Elena Iordache, acuzându-l pe șeful acesteia, procurorul șef al Secției de Urmărire Penală și Criminalistică, Romulus Varga, că a încălcat independența magistratului. (vezi AICI detalii).

Elena Iordache este procurorul care a instrumentat dosarul în care este vizat fostul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, fiind unul dintre magistrații lăudați de Tudorel Toader.

Potrivit unor surse judiciare, desi raportul Inspectiei Judiciare este de constatare a incalcarii independentei Elenei Iordache, nu este o propunere de sanctionare a lui Romulus Varga. Pe de alta parte, daca in plenul CSM se va vota pentru insusirea raportului Inspectiei Judiciare si constatarea încălcării independenței, pe baza lui s-ar putea cere revocarea lui Varga, sau, in cazul in care ar dori un nou mandat, nu ar mai fi propus.

Surse din sistem susțin că miza este îndepărtarea procurorilor care au funcții cheie în Parchetul General pentru a pregăti terenul pentru viitoare numiri în aceste poziții.