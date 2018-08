Se pun in vanzare biletele pentru Fest(in) pe Bulevard. Promoții pentru primii cumparatori

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță punerea în vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 – 21 octombrie 2018. Primii cumpărători se vor bucura de o promoție. Sute de bilete sunt disponibile la prețuri speciale: 17, 28 lei The post Se pun în vânzare biletele pentru Fest(in) pe Bulevard. Promoții pentru primii cumpărători appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.