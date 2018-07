Se reia procedura de vanzare a Hotelului Traian. La ce pret poate fi achizitionat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Subscrisele, BDO Business Restructuring SPRL si Casa de Insolventa RAVA SPRL - Filiala Bucuresti, desemnate, in Consortiu, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei Turism Moldova SA, prin incheierea de sedinta nr. 198/19.09.2017, pronuntata in Dosarul nr. 7658/99/2014, de catre Tribunalul Iasi - Sectia a II-a Civila, organizeaza in data de 08.08.2018, ora 15.00, la sediul BDO Business Restructuring SPRL, din Bucuresti, str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, et. 4, Sector 3, sedinta de licitatie publica cu strigare pentru vanzarea pachetului de active compus din: (i) Teren intravilan in suprafata de 2.442 mp si Constructie - Hotel Traian (ii) Teren intravilan in suprafata de 92 mp, situate in Iasi, Piata Uni ...