Se reiau lucrarile la Capidava. Firma unui milionar din Top 300 Capital a castigat restul lucrarilor de reabilitare a cetatii (document)

Ce cuprinde proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”

Activităţi în cadrul proiectului

Coral SRL, în datele Registrului Comerţului

Coral SRL, lucrări şi asocieri în Constanţa

În decembrie 2017 au fost scoase la licitaţie lucrările în valoare de peste 3 milioane de euro pentru proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava“.Vă reamintim că proiectul a fost cofinanţat, până la 31.12.2015, din fonduri structurale, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“, Domeniul Major de Intervenţie 5.1 - „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe“, cod SMIS 31212, în prezent finanţarea fiind aprobată din bugetul judeţului Constanţa.Proiectul licitat are în componenţă următoarele capitole:- construcţii şi instalaţii: consolidare - restaurare - 14.110.711 lei fără TVA;- utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj - 93.381 de lei fără TVA;- organizare de şantier - lucrări de construcţii - 127.223 de lei fără TVA;- cheltuieli conexe organizării de şantier - 217.759 de lei fără TVA. În total, 14.379.287,52 de lei fără TVA.Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa,a declarat că lucrările vor fi reluate la Capidava în cel mult o săptămână, după ce va emite ordinul de începere lucrărilor. Şeful administraţiei judeţene spune că licitaţia s-a încheiat după o perioadă destul de lungă de clarificări, iar contractul a revenit societăţii Coral SRL.La licitaţie a mai participat şi o companie din Italia, însă oferta tehnică şi cea financiară a firmei din Tulcea se pare că au fost mai avantajoase. După semnarea contractului de către cele două părţi, cel mai probabil la sfârşitul acestei săptămâni, Coral SRL are la dispoziţie maximum 5 zile să-şi constituie garanţia de bună execuţie. Contractul va avea o durată de 11 luni de la data atribuirii. Cuantumul garanţiei solicitate firmei este de 145.490 de lei.Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, implicate în organizarea, derularea, finalizarea procedurii de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractului de achiziţie publică, sunt, conform Declaraţiei prevăzute de art. 21, alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, a reprezentantului legal al Consiliului Judeţean Constanţa au fost: Ţuţuianu Marius Horia, Learciu Dumitru Daniel, Palaz Claudiu Iorga, Matichescu Mirela Florenţa, Belu Mariana, Banciu Mihaela Leila, Blacioti Georgeta, Cristache Florina, Petrachi Mihaela Anca, Rancichi Sebastian Florin, Hagea Cristian Adi, Georgescu Elena, Nache Ioan Mihai, Tanase Carmen Ioana, Lungu Mihaela, Manea Elena Liliana, Iordache Elena Mihaela, Circiu Veronica, Comănici Carmen, Ionescu Adrian Victor, Ionescu Radu, Voicu Silvia, Bănica Marian, Coman Raluca Florentina, Saghiu Victoria Ivonne, Tănasa Getuţa, Dumitru Irina Roxana, Dimitrov Cristina Mădălina, Stoica Carmen Magdalena , Istrate Gabriela, Pedestru Carmen Luminiţa Adriana, Papuc Adriana, Creangă Viorel şi consilierii judeţeni: Bereş Adrian-Petre, Bizineche Adrian, Bercaru Nicoleta, Bola Bogdan-Alexandru, Ciobanu Cosmin, Cruşoveanu Marian, Dontu Gheorghe, Drăghici Rareş-Cosmin, Enescu Dumitru-Marius, Florea Dumitru, Găluşcă Constantin, Gheorghe Veronica-Adriana, Gima Stelian, Goidea Florin, Iordache Marian, Lămureanu Gheorghe, Lokman Ionela, Marinescu Ion, Matei Radu-Bogdan, Măndilă Gheorghe, Memiş Baiazid, Mocianu Sorin, Moldoveanu Vasile, Muhscină Gheorghe, Nedelcu Sabrina-Maria, Niculescu George-Sergiu, Pintilie Mircea, Popa Liviu, Savlovschi Marcel, Turcu Daniel, Zahariuc Cristian Florin, Niţă Luminiţa, Lebidov Steluţa, Stanca Costel.Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului în judeţul Constanţa, prin restaurarea şi valorificarea durabilă a Cetăţii Capidava, parte componentă a patrimoniului cultural naţional, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, în vederea valorificării optime a întregului potenţial turistic al regiunii.- Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea sitului arheologic „Cetatea Capidava”- Punerea în valoare a „Cetăţii Capidava” prin conceperea unor trasee de vizitare- Înfiinţarea unui punct de informare turistică- Drum acces spre cetate şi platforme carosabile- Realizarea unei zone de parcare- Realizarea de alei pietonale de acces- Iluminat exterior pentru evidenţierea nocturnă a întregului ansamblu.Organizarea echipei de proiect, achiziţii de produse (mobilier şi echipamente) şi servicii (promovare, publicitate şi informare, consultanţă, asistenţă tehnică din partea proiectantului, audit financiar), desemnarea executantului investiţiei, angajarea unui diriginte de şantier, realizarea investiţiei propriu-zise, recepţia lucrărilor şi dotărilor, diseminarea rezultatelor proiectului şi monitorizare, evaluare şi audit extern.Vă reamintim că, la Capidava, Consiliul Judeţean Constanţa a desfăşurat în ultimii ani, în calitate de beneficiar, un proiect cu fonduri europene, intitulat „Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava“. Proiectul a fost parte a Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, iar valoarea investiţiei trebuia să fie de 74 de milioane de lei.Iniţial, proiectul - cel mai mare proiect public desfăşurat în ultimele decenii asupra unui monument antic din România - a avut ca termen de finalizare data de 31 decembrie 2015.Între timp, din cauza unor disfuncţionalităţi semnificative de ordin administrativ, care fac subiectul unei anchete DNA în curs de derulare, proiectul a fost declarat nefuncţional şi urma ca restul de lucrări neexecutate să se efectueze până la data-limită 31 decembrie 2017, din fonduri proprii ale Consiliului Judeţean Constanţa. Ulterior, noul termen de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2018.Societatea care a câştigat lucrările proiectului „Capidava rest de executat” s-a înfiinţat în anul 1991 şi are sediul social în municipiul Tulcea. Capitalul social subscris al societăţii este de 3.895.200 de lei, integral vărsat. Asociat unic al societăţii esteiar administrator este. Obiectul de activitate al societăţii: lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.Societatea mai deţine un sediu secundar şi în Bucureşti şi cinci puncte de lucru în Tulcea.Potrivit Registrului Comerţului, în 2017, firma a raportat active imobilizate în valoare de126.787.336 de lei, 187 de angajaţi, un profit de 94.939 de lei şi o cifră de afaceri netă de 24.739.332 de lei. Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, numele lui Cornel Georgescu mai apare în trei firme: Solar Aluminium SRL, Transif SA şi SC Pescăruşul SRL.Coral SRL, firma în care tulceanul Georgescu este unic asociat, a avut în palmares lucrări importante la Ministerul Culturii şi Cultelor, la Primăria şi la Consiliul Judeţean Tulcea, dar şi la Primăria Constanţa, la Tribunalul Constanţa şi la Centrul Comercial Tomis.În urmă cu câţiva ani, omul de afaceri a început să ridice blocuri în Tulcea şi în Constanţa. Nu este de trecut cu vedere nici faptul că firma a reuşit să achiziţioneze un imobil pe strada Arhiepiscopiei nr. 11 de la Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public şi Privat (RAEDPP) Constanţa.pe baza şi a HCLM nr. 280 din 24 iulie 2002, un contract de asociere cu SC Coral SRL din Tulcea. Obiectul contractului respectiv viza asocierea părţilor în vederea consolidării şi modernizării imobilului din strada Arhiepiscopiei 11, durata sa fiind de 20 de ani.Anul trecut, Cornel Georgescu ocupa locul 139 în topul milionarilor români, cu o avere estimată la 39-40 de milioane de euro, cu o scădere reprezentativă faţă de anul 2016, atunci când averea sa era estimată la 44-45 milioane de euro. Cu afaceri în construcţii şi turism, Cornel Georgescu este proprietarul grupului de construcţii Coral din Tulcea, societate care a construit, printre altele, şi sediul Tomis Mall din Constanţa.Cunoscutul om de afaceri tulcean a fost reţinut şi pus sub control judiciar de procurorii DNA în anul 2015, fiind acuzat de dare de mită în dosarul în care primarul municipiului Tulcea, Constantin Hogea, a fost acuzat că a primit mită un apartament de la Cornel Georgescu.