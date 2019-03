Se retrage unul dintre cei mai mari luptatori de MMA

MMA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luptatorul MMA Conor McGregor, in varsta de 30 de ani, si-a anuntat astazi, pe Twitter, retragerea din activitatea sportiva. Conor McGregor, ARESTAT dupa ce a intrat un conflict cu un fan! A vazut ca e filmat si si-a pierdut mintile! "Am decis sa ma retrag. Doresc succes fostilor mei colegi de competitie", a scris McGregor, care a disputat 25 de meciuri in MMA, obtinand 21 de victorii. El a fost campion mondial la UFC in 2015 si 2016. Ultimul sau meci a fost cu rusul Khabib Nurmagomedov in octombrie 2018, incheiat cu victoria celui din urma. McGregor, star al MMA, a cunoscut faima mondiala dupa ce a boxat cu americanul Floyd Mayweather, lupta pentru care a primit 100 de milioane de dolari. ...