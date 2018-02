Se schimba Codul Muncii. Uite ce ii asteapta pe romanii care au un loc de munca. Primesti amenda de 20.000 de lei daca nu faci asta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codul Muncii urmeaza sa se schimbe radical, conform unui nou proiect de lege aflat inca in dezbatere publica. Vor fi conditii mai dure pentru angajatori si modificari cu privire la contractul de munca. Mai exact, este vorba despre sase schimbari privind munca la negru sau gri. Prima schimbare se refera la definirea clara a acestora: -primirea la munca a unei persoane, fara incheierea contractului individual de munca in ziua anterioara inceperii activitatii. -neinregistrarea contractului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii. -primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat. -primirea la munca a u ...