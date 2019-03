Se schimba modul de calculare ROBOR. Iata de ce se va tine cont

robor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Modificari explozive in privinta ratelor romanilor! Modul in care se va calcula indicele ROBOR se va schimba radical. Acesta va fi stabilit in functie de dobanzile reale la care bancile se imprumuta intre ele. Ce inseamna acest lucru? Daca luam spre exemplu cifrele de azi, rata unui credit ar urma sa fie mai mica. Daca ne uitam la cum stateau cotatiile la sfarsitul lunii trecute, ratele ar putea fi chiar mai mari. Daniel Zamfir, despre manipularea ROBOR: ''Indice care rezulta din niste aranjamente intre bancile comerciale'' Vorbim de o noua raportare a creditelor in desfasurare pentru romani si cele viitoare, in conditiile in care ROBOR pentru ele se va calcula diferit. Va tine cont de tranzac ...