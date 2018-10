Se schimba modul de plata al concediilor medicale. Ce presupun noile reglementari

Ciprian Silasi este, in aceste zile, unul dintre cei mai controversati atleti „Exatlon”. Desele conflicte cu colegii de echipa, disputele cu cei din echipa Faimosilor, dar si acuzatiile Anei Simia Taran contureaza portretul unui concurent asupra caruia presiunea si lipsurile isi pun amprenta, conform spuselor mamei si iubitei, cele doua femei din viata lui. Citește […] The post EXATLON. Mama si iubita lui Ciprian Silasi, despre reactiile sale acide din ultima perioada: „A fost provocat!” appeared first on Cancan.ro.