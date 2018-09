Se schimba pensiile. Anunt de la Guvern pentru toti romanii 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pilonul II de pensii nu va fi taiat, suspendat sau eliminat ci, din contra, pana la final de an ar putea fi "o surpriza placuta", pe acest pilon de pensii, a declarat miercuri, la Digi 24, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Nu va taia nimeni din Pilonul II, nu va suspenda, nu va bloca, nu va elimina, chiar, din contra, sper ca pana la final de an sa fie si o surpriza placuta pe acest Pilon II de pensii, adica exact contrariul celor spuse de unii si altii care tot aruncau asa in piata...", a spus Teodorovici. Potrivit acestuia, modificarea va fi facuta in baza analizei realizate in iulie, fiind luate in calcul randamentele, costurile, posibilitatea de investitii in alte zone etc. "In baza acelei a ...