Se schimba tarifele! Anunt trist pentru soferii din Romania. Vor scoate mai multi bani din portofel

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat pe propriul site tarifele de referinta pentru politele de asigurari auto obligatorii, tariful mediu urmand sa urce cu 9% pentru persoane fizice, de la 692 de lei la 756 de lei, in vreme ce pentru firme tarifele medii cresc cu 11%, de la 1.574 lei la 1.752 lei. Anul trecutpreturile pentru politele RCA au scazut cu 45% pentru populatie si cu 20% pentru firme, ca urmare a aplicarii noii legi RCA. Sectorul asigurarilor RCA a fost zguduit in ultimii cinci ani de mai multe falimente de rasunet, precum Astra Asigurari si Carpatica Asig. De asemenea, transportatorii au protestat si au obtinut in 2016 plafonarea tarifelor pentru o scurta perioada. Acum, insa, se revine la scumpiri ...