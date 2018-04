Se schimba varsta de pensionare! Milioane de romani sunt vizati de aceasta lege

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Proiect bomba in Parlament. O initiativa legislativa intrata in dezbatere la Senat propune ca varsta de pensionare va putea fi aceeasi pentru toti angajatii din Romania, indiferent de sex. Concret, femeile care se puteau pensiona la 60 de ani vor avea posibilitatea amanarii momentului. Acestea pot opta, la cerere, pentru a iesi la pensie la varsta de 65 de ani. Pentru a intra in vigoare, proiectul trebuie sa fie adoptat de cele doua camere ale Parlamentului si promulgat de presedinte. Un alt proiect de act normativ trimis pentru promulgare la Presedintie vizeaza varsta de pensionare a medicilor si stabileste ca acestia sa se poata pensiona, indiferent de sex, la varsta de 67 de ani. CITESTE SI: Ca ...