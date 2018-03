Se schimba vremea! Atentionare meteo pentru Iasi

img 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza METEO 12 martie. Bucurati-va de vremea calduroasa din toata tara. De luni, 12 martie, meteorologii anunta schimbari dramatice ale vremii in Romania. In prezent, temperaturile se mentin chiar cu 10 grade Celsius mai mari decat normalul perioadei, iar soarele i-a scos pe romani din case, insa acest lucru se va schimba inca din prima zi a noii saptamani. Specialstii METEO ANM avertizeaza asupra fenomenelor meteo ce vor urma: ploi abundente insotite de descarcari electrice, iar pericolul de inundatii este ridicat. De altfel, inca de saptamana trecuta au existat drumuri inchise, alerta de inundatii in mai multe regiuni. Vremea in aprilie si mai. Prognoza meteo pentru urmatoarele doua luni Vre ...