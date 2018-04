Se spune ca leacul-minune al primaverii. Previne atacul vascular si curata plamanii

Leurda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cunoscuta ca remediu de milenii, ea este leacul din lunile de primavara pe care natura ni-l ofera pentru ca organismul nostru sa se curete de toxine si sa isi intareasca sistemul imunitar. Are un puternic miros de usturoi si infloreste in perioada aprilie — iunie. Leurda creste numai in padurile din Europa Centrala, iar pana in prezent nu a putut fi aclimatizata in nici o alta regiune. In tara noastra, verdele viu al frunzelor si albul luminos al florilor ei impodobesc padurile din Muntenia, Transilvania si sudul Moldovei. Frunzele de leurda au componente asemanatoare cu cele ale usturoiului, predominand sulfura de alil, care imprima gustul si mirosul caracteristice tuturor speciilor din genul Allium. ...