Se zbate intre viata si moarte pentru ca adus pe lume tot o fetita. Ce i-a facut sotul acestei femei este cumplit! Monstrul, care nu merita sa fie numit tata, a fost incurajat de parinti sa ii faca asta! Ingrozitor prin ce a trecut femeia

O tanara in varsta de 25 de ani va ramane desfigurata pe viata pentru ca a „indraznit" sa aduca pe lume tot o fetita si nu un baietel, asa cum isi dorea sotul. Monstrul, care nu merita sa fie numit tata, a fost incurajat de parinti sa o distruga pe tanara mama. Totul s-a intamplat chiar pe 8 martie, Ziua Internationala a Femeii, o zi in care femeile, in special mamele, merita toata aprecierea din partea barbatilor. Nu a fost insa si cazul bietei Farah, o tanara indianca in varsta de 25 de ani care i-a daruit sotului doua fetite superbe. Barbatul, care isi dorea cu ardoare un baiat, a fost incurajat de familie sa o distruga pe tanara care a „indraznit" sa nasca tot o fetita. In timp ce dormea, barbatul ...