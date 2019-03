Sean Paul, DJ Snake sau Vini Vici vor veni la un festival din Romania

Sean Paul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 4-7 iulie, pe cele 7 scene amplasate pe plaja NEVERSEA vor urca unii dintre cei mai buni artisti ai momentului. Dupa ce si-au anuntat prezenta G-Eazy, Jessie J, Steve Aoki, Afrojack, Lost Frequencies, lista este completata astazi de Alesso, Bassjackers, DJ Snake, KSHMR, Salvatore Ganacci, Sean Paul, Vini Vici, Boris Brejcha, Dubfire, Agents of Time, A Skillz, Deliquent Habbits, Dub Fx si multi altii. Limp Bizkit, la un festival din Romania DJ Snake este un DJ de origine franceza care a colaborat cu Diplo si MO la piesa „Lean on” a celor de la Major Lazer. Artistul este si producator si a fost nominalizat la premiile Grammy cu albumul „Born this way” produs pentru Lady Ga ...