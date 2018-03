Sean Penn isi va lansa romanul de debut in aprilie, cu referiri la Trump si la miscarea „MeToo”

Actorul şi regizorul Sean Penn îşi va lansa romanul de debut în aprilie, cu referiri la preşedintele american Donald Trump şi la mişcarea „MeToo”, intitulat „Bob Honey Who Just Do Stuff”, o versiune extinsă a unui audiobook pe care l-a narat şi l-a scris cu pseudonimul Pappy Pariah, scrie The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Acest roman detaliază povestea lui Bob Honey – „un om cu mai multe meserii – pirotehnist, asasin în serviciul unei agenţii guvernamentale misterioase”. Urmărit de un jurnalist de investigaţii, Honey decide să acţioneze pentru a îşi recăpăta controlul asupra vieţii sale. Într-una din scene, Honey îi trimite o scrisoare preşedintelui american, numit Landlord: „Mulţi americani minunaţi aflaţi în suferinţă şi furioşi te-au ales. Mulţi ruşi te-au ales, de asemenea”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Penn l-a criticat în numeroase ocazii pe Donald Trump, despre care a spus că este un „duşman al omenirii”. Romanul include şi o poezie în care Honey spune despre mişcarea „MeToo” că este „termenul infantil al zilei”. „Este revolta bebeluşilor? Procesul datorat şi-a pierdut strălucirea?”, arată poezia. Penn, care a susţinut că l-a întâlnit pe Pariah la o conferinţă a scriitorilor din Florida, în 1979, unde a fost promovat audiobook-ul poveştii originale în care protagonist este Bob Honey, nu a dezvăluit că acesta este, de fapt, pseudonimul său, decât după mai multe luni. „La scurt timp după ce am terminat de narat audiobook-ul scurt despre Bob Honey am început să simt că abia am atins suprafaţa poveştii pe care voiam să o spun. Să dezvolt ideea originală într-un roma ...