Sebastian Ghița a EXPLODAT dupa plangerea pe numele lui Kovesi: Are un stil NAZIST de a face lucrurile. Amenința

Omul de afaceri Sebastian Ghiță face noi dezvăluiri privind relația sa cu fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, pe care a reclamat-o la Parchetul General pentru că i-ar fi cerut o sumă de bani pentru aducerea în țară a lui Nicolae Popa.

"Am plătit câteva zeci de mii de euro. La acel moment, nu am perceput-o ca fiind o mită, dar după standardele domniei sale, e o mită. Kovesi, mai în glumă, mai în serios, spunea și ce avantaje ai dacă te ai bine cu ea. Nu de puține ori amenința. Kovesi a cerut-o personal, a avut o discuție cu mine, cererea a fost făcută de dânsa și viza un interes personal. Kovesi are un stil de a face lucrurile extrem de dur, așa nazist", a declarat Sebastian Ghiță la Antena 3.

Citește și: Viorica Dăncilă promite DECAPITAREA CNAIR: Dacă șeful nu vine să îmi prezinte 100 de kilometri de autostradă, pleacă acasă .