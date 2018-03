Sebastian Ghița lanseaza cele mai GRAVE ACUZAȚII la adresa lui Florian Coldea și a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi: 'Am fost țara cea mai jefuita și chinuita'

Sebastian Ghiță lansează cele mai grave acuzații la adresa lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, și a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi! Conform fostului deputat PSD, cei doi s-ar face vinovați de tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani.

Ghiță susține că șefa DNA și Coldea și-au dat acordul ca România să fie furată cu sprijinul ambasadelor străine și vorbește și despre nemulțumirile agenților din serviciile secrete care nu erau lăsați să acționeze.

”Că eu o să o întreb pe Kovesi într-o zi: „Dacă eşti atât de bună şi de zeiţă şi munceşti atât de tare, unde tot raportezi atât de multe arestări şi dosare? Dacă eşti aşa pricepută, după zece ani în care România a fost jefuită şi chinuită, nu ar trebui să scadă numărul? Ok. Ai ajuns la un vârf. După aia nu ar trebui să fii performantă încât să scadă dimensiunea fenomenului?” Că, dacă ne uităm, sub conducerea lui Coldea şi Kovesi am fost ţara cea mai jefuită, şi mai chinuită… Şi vă dau o mie de exemple…

Sub ei s-a furat energia, sub ei s-a furat TVA-ul, sub ei s-au furat taxe la motorină şi la te miri unde, sub ei s-au făcut ANRP şi marile retrocedări… Şi Coldea vine acum şi-mi spune „aoleu, l-am prins pe Stelu şi pe Pescariu că făceau retrocedări”. Când l-ai prins, dom’ne? După 10 ani? După ce a retrocedat totul? Sub Coldea şi sub Kovesi au ras ăştia pădurile toate… Nu Ponta, nu eu, nu dumneavoastră… Nu noi eram şefii Securităţii şi Procuraturii. Nu noi aveam puterea. Ei! Şi rezultatul este 10 ani de jaf şi hoţie! Şi ăştia îmi spun mie că ei au fost performanţi şi noi am fost răi… Părerea mea este complet opusă. Au fost nişte necazuri. Şi-au văzut numai de averea şi de feţişoarele lor şi i-a durut undeva de realele hoţii. Microsoft… tone, tone, tone de cazuri…

Când a ajuns Ponta prim-ministru a şi întrebat „Păi, şi de unde luăm bani?” Şi i-am zis. „Păi, numai dacă îi opreşti pe ăştia să fure la Hidroelectrica, la medicamente”… Păi, ce, nu ştia Ponta că se fură cu sprijinul ambasadelor sute de milioane de euro pe an din ţară? Ăştia de afară…?

Păi, de ce se duceau pe la întâlniri cu ăştia de pe la ambasade? Mai luau câte o decoraţie… Aşa, ca să îşi facă imagine… Să ştiţi că o contră mare între ofiţerii români şi ofiţerii care lucrează pentru parteneri a fost anii aceştia. Şi o să continue să mai fie. Că au rămas mulţi ofiţeri români în servicii şi nu se poate să nu vadă cum sunt lăsaţi ăia de afară să fure…”, a spus Sebastian Ghiță.

