Sebastian Ghița RECUNOAȘTE ce ii facea Elenei Udrea: Vorbește despre cei 500.000 de € pe care Florian Coldea i-ar fi cerut de la Dorin Cocoș pentru Romania TV

Elena Udrea a dezvăluit, în celebrul ei jurnal lăsat lui Ion Cristoiu înainte de a ajunge în pușcărie, că Dorin Cocoş i-ar fi dat lui Sebastian Ghiță 500 de mii de euro la cererea lui Florian Coldea pentru înființarea televiziunii România TV.

Ghiță spune că s-a folosit, de mai multe ori, de Elena Udrea pentru ca Traian Băsescu să afle de ceea ce se întâmpla în SRI și justiție.

Citește și: Este pe făraș! RUPTURĂ între conducere și jucătorul de AUR al lui Gigi Becali

”Aia e o minciună. E o minciună. Da. Niciodată Coldea nu se dădea pe mâna cuiva să-i ceară bani, „dă tu, dă-i ăluia!”… Never! Şi o să vă spună şi Cocoş… Cred că a şi spus-o. Never! Eu aveam o relaţie bună cu Cocoş şi Elena a mai spus nişte tâmpenii pe acolo, cu copiii, cu 500.000 de euro… Hai, că Elena mai făcea şi lucrurile mai dramatice… Dar, e adevărat că, uneori, ca să ne convingem eu, Maior, alţii că la urechile lui Băsescu ajung şi informaţiile despre abuzurile şi porcăriile care se întâmplă sub conducerea lui Coldea şi Kovesi, îi mai spuneam Elenei câte ceva.”, i-a spus Ghiță lui Ion Cristoiu într-un interviu.

Ghiță a abordat și subiectul denunțului făcut de Elena Udrea împotriva lui Coldea, iar discuția a avut loc la vila sa, acolo de unde a și dat imaginile cu ei. Însă, la acea discuție a participat și George Maior.

Citește și: ATENȚIE, patroni! Din aprilie, inspectorii muncii încep CONTROALELE! Ce verifică

”Era puţin nervos pe mine că îi cam deschisesem ochii…Credeţi că eu am stat să mă uit la toate falsificările, porcăriile şi măsluielile ăstora fără să încerc să fac nimic în atâţia ani? Ca şi Maior, ca şi Ponta, am încercat până la limita distrugerii vieţii să ne opunem ideilor nebune ale lui Coldea şi ale Codruţei. Şi eu am avut o formă de dizidenţă şi de… blocare a lui Coldea!”, a adăugat Ghiță.