Sebastian Ghița s-a dezlanțuit: Familia imi este amenințata! Terorismul judiciar continua in Romania

Fostul deputat PSD Sebastian Ghiță spune că in Romania exista un 'terorism judiciar', motiv pentru care se teme că dacă s-ar întoarce în țara i s-ar face noi dosare. El a mentionat ca familia și prietenii îi sunt amenințați și șantajați si că are probe in acest sens.

„Nu voi lua o decizie până nu mă voi sfătui cu avocații mei, nu e atît de simplu, pentru că dna Kovesi încă mai are în instituții, încă mai conduce elemente ale grupului infracțional organizat care vor dori să se răzbune”, a spus Ghiță, duminică, la Antena 3.

Întrebat dacă se așteaptă să i se facă alte dosare, el a răspuns afirmativ: „Da, este foarte simplu și am elemente serioase să cred. Dl Bulancea, adjunctul dânsei, a încercat pe parcursul acestor ani să-mi amenințe și să-mi șantajeze chiar familia și știu ce spun. Chiar zilele acestea fac lucruri pe care i-a învățat dna Kovesi: amenință martori, nu consemnează declarațiile așa cum sunt ele declarate și s-ar putea să vedem în curând că noii Onea și Portocală sunt Bulancea și cu Vartic și dacă această tevatură nu se termină odata în România, o sa continuăm să ne luptăm”.

Ghiță a adăugat că are dovezi legate de amenințarea familiei sale.

„Au fost adrese trimise, documente, prin care familia si prietenii mi-erau practic santajati si amenintati, asta nu se face in niciun stat. Am dovezi si documente, astept sa se stranga mai multe si vad cui ma pot adresa, carei institutii a statului, atunci cand teroarea si terorismul judiciar continua, atunci cand falsul continua”, a declarat acesta la Antena 3.

