Sebastian Ghița TREMURA de frica, dupa amenințarea lui Coldea: Imi este frica! Ma gandesc la ce-i mai rau

Fugarul Sebastian Ghiță susține că se simte amenințat după declarațiile lui Florian Coldea, care a vorbit despre trădare și trădători de țară. Ghiță consideră că acel mesaj este unul direct pentru el și afirmă că se teme inclusiv pentru viața lui.

Citește și: Florian Coldea vorbește despre TRĂDARE: mesaj codat pentru oamenii din Sistem

”Evident că la astfel de cuvinte, spuse de altfel de oameni mă gândesc la ce-i mai rău. Mai ales pentru relația pe care am avut-o, pentru că ne întâlneam, ne-am crescut copiii împreună.

Practic, acel ”destinul îi va sfârși tragic” sunt cuvinte cât se poate de amenințătoare (...) M-a îngrozit și pe mine, am stat, am tras aer în piept. Am fugit de acolo tocmai pentru că am simțit astfel de lucruri și poate acum unii înțeleg de ce am ales să plec din România. De astăzi, mie îmi este frică să mai ies din casă, să mă întâlnesc cu oameni. Vedeți ce se discută în toată lumea, cu acel caz de la Londra cu uciderea spionilor.

Îmi este frică, nu știu ce se va întâmpla începând de astăzi. Iată că această strategie de a pune pumnul în gură celor care știu lucruri nu se mai face pe ascuns, se face public.

Vreau să vă întreb despre ce trădare vorbim, despre ce Iudă vorbim? Eu nu mi-am trădat prietenul, că nu eu i-am făcut lui dosare, el mi-a făcut mie!”, a spus Sebastian Ghiță, la România TV.

Sebastian Ghiță a explicat că va discuta cu avocații pentru a găsi o soluție legală prin care să se protejeze.

”O să vorbesc cu avocații și voi încerca să găsesc o soluție pentru a mă proteja, pentru că lucrurile au luat-o cu adevărat razna. Ceea ce vedem acum întărește ceea ce se tot aude, că absolut tot ce se întâmplă în România este un plan bine pus la cale din afara țării, iar Coldea și Kovesi au jucat după planul acestor oameni”, a mai spus Ghiță.