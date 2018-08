Sebastian Ghita, despre revenirea in Romania: "Nu am planuri"

Sebastian Ghita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul deputat PSD Sebastian Ghita a declarat, miercuri seara, dupa ce Curtea de Apel din Belgrad a respins definitiv cererea autoritatilor romane privind extradarea sa, ca nu are planuri de a reveni in Romania si nici de a activa in politica. „Nu am planuri care sa faca pe cineva sa creada ca ma intorc in Romania sau ca voi avea legatura cu politica”, a declarat Sebastian Ghita pentru Antena 3. Curtea de Apel de la Belgrad a respins definitiv, miercuri, cererea de extradare a fostului deputat PSD, mentinand decizia din luna iulie pronuntata de Curtea Suprema. In 27 iulie, Curtea Suprema a Serbiei a respins solicitarea Ministerului roman al Justitiei privind extradarea lui Sebastian Ghit ...