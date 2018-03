Sebastian Ghita, dezvaluiri INCENDIARE: "A existat o rivalitate intre generalul Florian Coldea si George Maior"

Sebastian Ghita 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sebastian Ghita a intervenit in direct, marti seara, dupa cel de-al saselea episod din interviul realizat de Ion Cristoiu. In ultima parte a interviului luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghita, fostul deputat face din nou dezvaluiri senzationale. El spune ca a existat o rivalitate intre generalul Florian Coldea si seful sau direct, George Maior. „Din pacate situatia generata in tara de institutia acestei doamne, despre care eu spun de multi ani ca nu-si intelege rolul de conducator al institutiei, ca nu-si intelege rolul si ce face acolo, a inceput sa incalce legea. Probabil ca ne putem astepta la orice, oricare dintre noi”, a spus Ghita, in legatura cu alte eventuale actiuni a ...